Früher Werder-Rückstand

Wie gegen Heidenheim sahen die Zuschauer im Weserstadion ein frühes Tor - dieses Mal aber nicht für Werder. Gegen Heidenheim hatte Marco Grüll die Grün-Weißen bereits in der ersten Minute in Führung gebracht, gegen Augsburg gerieten die Norddeutschen schnell in Rückstand. Bereits in der fünften Minute nutzte Essende eine Nachlässigkeit in der Bremer Abwehr zur Gäste-Führung.