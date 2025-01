Werder startet furios

"Ich glaube, wir haben kein Problem mit Selbstvertrauen. Wir wissen, was wir können", hatte Werder-Coach Werner nach der klaren Niederlage in Leipzig zum Jahresauftakt gesagt. Und in der Tat war bei den Grün-Weißen zunächst keine Verunsicherung zu erkennen. Bereits in der ersten Minute brachte Grüll die Gastgeber in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start.