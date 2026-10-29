Fußball-Bundesliga Werder-Coach nimmt Hoffenheims Prass nach Sperre in Schutz

"Der Junge hat in der letzten Minute ein Tor geschossen und sich darüber gefreut. Ich finde diese Regel nicht besonders charmant", sagte Thioune. Prass fehlt den Hoffenheimern damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen. "Wenn bei uns einer in der Nachspielzeit das Siegtor schießt, dann kann er gerne sein Trikot ausziehen und Gelb dafür bekommen. Ich übernehme dann gerne die Strafe", sagte Thioune.