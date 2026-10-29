Bremen - Werder Bremens Trainer Daniel Thioune hat den Fußball-Profi Alexander Prass vom nächsten Gegner 1899 Hoffenheim nach dessen Gelb-Roter Karte wegen Trikotausziehens in Schutz genommen. "Ich bin kein Fan dieser Regel", sagte Thioune. Prass, der gegen Bayer Leverkusen nach seinem Treffer zum 2:0 in der 89. Minute wegen des Jubelns ohne Trikot vom Platz gestellt worden war, habe niemanden getreten oder beleidigt.
Fußball-Bundesliga Werder-Coach nimmt Hoffenheims Prass nach Sperre in Schutz
dpa 29.10.2026 - 15:08 Uhr