Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Horst Steffen getrennt. Das teilte der Club nach zehn Liga-Spielen ohne Sieg mit.
Fußball-Bundesliga Werder Bremen trennt sich von Trainer Horst Steffen
dpa 01.02.2026 - 09:56 Uhr
Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Horst Steffen getrennt. Das teilte der Club nach zehn Liga-Spielen ohne Sieg mit.
Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich von Trainer Horst Steffen getrennt. Das teilte der Club nach zehn Liga-Spielen ohne Sieg mit.