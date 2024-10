Fußball-Bundesliga "Well done": Schlotterbeck glänzt in neuer FCA-Rolle

"Neun von zehnmal natürlich"

Mit der Brust nahm Schlotterbeck den Ball im Gladbacher Strafraum gekonnt an und schoss ihn dann wuchtig ins Tor. Wie oft er den Ball so gut treffe, wurde der Bruder des Dortmunder Nationalspielers Nico Schlotterbeck nach dem Spiel gefragt. "Neun von zehnmal natürlich", antwortete der FCA-Profi, begleitet von einem Lachen. "Well done", bemerkte Schlotterbeck insgesamt zum so wichtigen Heimerfolg des FC Augsburg, der nun sieben Punkte hat. Erreicht worden sei der Erfolg "mit Mentalität, Leidenschaft, dem Feuer in den Augen".