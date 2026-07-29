Fußball-Bundesliga Welche Clubs bei Harry Kane angeklopft haben sollen

München - Die Zukunft des Münchner Stürmerstars Harry Kane sorgt weiter für Spekulationen. Der "Sport Bild" zufolge haben der FC Barcelona mit dem früheren Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick sowie Al-Hilal aus Saudi-Arabien beim Lager des englischen Fußball-Nationalspielers "angeklopft". Kane (33), dessen Vertrag bei den Münchnern im nächsten Sommer ausläuft, habe aber Gespräche abgelehnt. Er soll dem deutschen Rekordmeister stattdessen signalisiert haben, für eine Verlängerung bereit zu sein.