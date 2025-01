Fußball-Bundesliga Weiterer BVB-Rückschlag - Tullberg bleibt trotzdem vorerst

Dortmund - Borussia Dortmund findet vorerst keinen Weg aus der Krise, hält aber zunächst an Interimstrainer Mike Tullberg fest. Der dänische U19-Coach soll den BVB nach dem bitteren 2:2 (1:0) am Samstag gegen Werder Bremen auch am Mittwoch in der Champions League gegen Schachtar Donezk betreuen.