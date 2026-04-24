Kompany räumt ein: PSG im Hinterkopf ist "normal"

Auf den Königsklassen-Kracher gegen Titelverteidiger PSG wollte der Coach noch nicht eingehen. Dass das Highlight-Match am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Pariser Prinzenpark aber bereits im Hinterkopf seiner Spieler sei, das könne er verstehen. "Es sind alle natürlich Menschen und das ist auch normal", sagte er. Kompany erinnerte daran, dass man vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid in einer ähnlichen Situation war. "Die Spiele sind einfach so groß, dass du die nicht wegdenken kannst."