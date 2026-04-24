München - Der FC Bayern wird im sportlich unbedeutenden Auswärtsspiel in Mainz nach Andeutungen von Trainer Vincent Kompany wohl viele Stammspieler schonen. Die bereits als Meister feststehenden Münchner wollen kein Risiko von Verletzungen ihrer Stars eingehen, die in der nächsten Woche im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert sind. "Es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die ein bisschen logisch sind, was vielleicht Belastungssteuerung angeht oder einfach, wenn einige Jungs vielleicht Probleme haben", sagte Kompany etwas verklausuliert.