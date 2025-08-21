Die Trikots werden wieder aus dem Schrank gezogen, die Stimmen „geölt“ und die Fahrten in die Stadien quer durch die Republik geplant. Mit dem Duell des FC Bayern München gegen RB Leipzig in der Allianz-Arena in München beginnt an diesem Freitag die Bundesliga-Saison 2025/2026. Schon am ersten Spieltag sind Fußball-Fans aus Südthüringen unterwegs: Vier Rhönborussen begleiten Borussia Dortmund an das Millerntor zum FC St. Pauli, etliche Burgseeadler unterstützen Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen.