Leipzig - Shootingstar Yan Diomande wird wie die anderen WM-Fahrer an diesem Montag zum Training und den obligatorischen Leistungstests von RB Leipzig erwartet. Dann wird auch Neu-Trainer Martín Demichelis den Ivorer erstmals sehen. Fragen zur Zukunft des von vielen Topclubs umworbenen Ivorers beantwortete der Argentinier gelassen: "Er hat hier Vertrag. Alles andere muss Marcel Schäfer klären", sagte Demichelis nach dem 1:0-Testspielsieg gegen den FC Ingolstadt. Damit änderte sich die Tonart bei den Leipzigern, die bei der Vorstellung des Nachfolgers von Ole Werner noch ein Machtwort zum Bleiben von Diomande ausgerufen hatten.