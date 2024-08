Fußball-Bundesliga: Wanner soll im Biotop Heidenheim den nächsten Schritt machen

Trainer Schmidt mahnt: Bloß keine Zufriedenheit

Natürlich sieht er bei Wanner noch einiges an Verbesserungspotenzial, besonders physisch. Auch müsse er bereit sein, "mit Rückschlägen umzugehen". Deswegen habe der 1. FC Heidenheim ihn bekommen, "weil wir den ein oder anderen Spieler in der Vergangenheit in diesen Bereich weiter entwickelt haben". Er wünsche Wanner, dass er sich so entwickelt, "dass er irgendwann den nächsten Schritt gehen kann".

Der U20-Nationalspieler war in der vergangenen Saison bereits an den Zweitligisten SV Elversberg ausgeliehen. Dort wurde er schnell zur festen Größe und kam in 28 Punktspielen zum Einsatz. Nun ist er in der Bundesliga angekommen. In Heidenheim trägt er die 10, eine Trikotnummer, die oft große Spieler des Fußballs trugen.

"Was er in jedem Fall nicht haben darf, ist Zufriedenheit", sagte Schmidt. Davon scheint Wanner weit entfernt zu sein. "Ich glaube, am ganzen Defensivverhalten kann ich noch etwas tun. Aber insgesamt auch mehr Verantwortung übernehmen", sagte er.