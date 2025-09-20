Fußball-Bundesliga Wagners erste heftige Pleite: Mainz düpiert Augsburg

Augsburg - Trotz langer Unterzahl hat der FSV Mainz 05 einen famosen Auswärtserfolg gefeiert und Augsburgs Sandro Wagner die erste heftige Pleite als Bundesligatrainer zugefügt. Die zuvor noch sieglosen Mainzer Konter-Künstler fertigten den FCA in dessen Stadion mit 4:1 (2:0) ab - und das, obwohl sie nach einem Platzverweis gegen Dominik Kohr (53. Minute) fast die ganze zweite Halbzeit nur noch zu zehnt spielten. Augsburg kassierte die dritte Niederlage in Serie und könnte am Sonntag auf einen Abstiegsrang rutschen.