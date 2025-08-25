Fußball-Bundesliga: Wagners Augsburger holen Kade aus der Schweiz

Augsburg (dpa/lby) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Anton Kade vom Schweizer Meister FC Basel verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.Für den Schweizer Double-Sieger stand der gebürtige Berliner Kade in insgesamt 107 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte 13 Tore und bereitete zehn weitere vor. Er durchlief zudem die deutschen U-Nationalmannschaften und war zuletzt sechsmal für die deutsche U20 im Einsatz.