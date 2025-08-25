Fußball-Bundesliga: Wagners Augsburger holen Kade aus der Schweiz

Gespräche mit Trainerteam haben Kade absolut überzeugt

"Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr nach Deutschland. Die Zeit in Basel war für mich eine wertvolle Erfahrung, doch ich sehe den FCA als perfekten nächsten Schritt für meine persönliche Weiterentwicklung. Die Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen haben mich absolut überzeugt", wurde Kade in einer Clubmitteilung zitiert. "Mein Ziel ist es, mich schnell einzugewöhnen und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen."