Fußball-Bundesliga Wagner unterschreibt bei FCA: "Mich mit Verein entwickeln"

Augsburg - Sandro Wagner hat beim FC Augsburg seinen ersten Vertrag als Chefcoach in der Fußball-Bundesliga unterschrieben. Der bisherige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann bindet sich bis Sommer 2028 beim FCA. In der Zeit will der 37-Jährige einerseits Erfolge feiern, aber auch selbst viel lernen. "Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend", sagte Wagner laut Mitteilung nach seiner Unterschrift.