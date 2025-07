Am kommenden Freitag bestreitet die Wagner-Elf in Dillingen einen Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Rot-Weiss Essen (15.00/17.00 Uhr). Einen Tag danach am 26. Juli bezieht der FCA bis 2. August ein Trainingslager im österreichischen Kollerschlag. In dessen Rahmen findet am 1. August ein weiterer Doppeltest gegen den englischen Erstligisten Crystal Palace statt.