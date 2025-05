Wagner, dessen Lebensmittelpunkt in Unterhaching liegt, hat versichert, frühestens in dieser Woche eine Entscheidung über seinen künftigen Club zu treffen. "Gerüchte gibt es wohl immer. So wie ich weiß, habe ich einen Vertrag bis '26, und ich plane, diesen auch zu erfüllen", hatte wiederum Thorup vor dem mit 1:2 gegen Union Berlin verlorenen Saisonfinale über die Spekulationen gesagt.