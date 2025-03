Fußball-Bundesliga: Vorzeitiges Saisonende für Leipzigs Schlager vorprogrammiert

Angesichts von noch acht Spieltagen sowie maximal zwei Pokalspielen in den kommenden zwei Monaten, scheint Rose für Schlager ein vorzeitiges Saisonende einzuplanen. "Jetzt geht es darum, Xaver gesund zu bekommen", sagt Rose und rechnet schon mal voraus, ob nach einem wochenlangen Ausfall eine Rückkehr in dieser Spielzeit noch einmal Sinn ergebe. "Für Xaver ist es wichtig, sich in einen perfekten Zustand zu bringen, damit er noch viele Jahre Fußball spielen" könne.