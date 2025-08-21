Freiburg - Auch Julian Schuster blickt der Trainer-Premiere von Sandro Wagner in der Fußball-Bundesliga mit Spannung entgegen. Für beide ist es die erste Begegnung an der Seitenlinie, nachdem sie sich als Profis auf dem Platz mehrfach gegenübergestanden hatten. "Wir hatten oft die direkten Duelle", sagte Schuster, der mit dem SC Freiburg zum Ligastart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Wagner und den FC Augsburg empfängt. "Er war sehr unangenehm, weil er sich sehr intelligent verhalten und viel mit dem Körper gearbeitet hat."