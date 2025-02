Lob für Zauber-Duo

Besonders im Fokus stehen Leverkusens Florian Wirtz und Münchens Jamal Musiala. "Beide Spieler haben nach oben kein Limit. Sie sind noch am Anfang ihrer Karriere, aber schon Weltklasse. Wir können uns total glücklich schätzen in Deutschland, dass wir zwei solche Ausnahmekönner haben, die in so jungen Jahren schon so dominant spielen können", lobte Löw die beiden Nationalspieler.