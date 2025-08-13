Fußball-Bundesliga: Vor Supercup: Woltemade-Berater erhöht den Druck

Stuttgart/München - Im Wechselpoker um Bayern Münchens Wunschkandidaten Nick Woltemade erhöht der Berater des Fußball-Nationalspielers den Druck auf den VfB Stuttgart. "Im März 2024 und zuletzt Mitte Juni gab es die klare Zusage des VfB für ein lösungsorientiertes Vorgehen, sobald der nächste Karriereschritt möglich ist", sagte Danny Bachmann der Deutschen Presse-Agentur. "Einen solchen gäbe es nun in der Schnelllebigkeit des Fußballs zum deutschen Rekordmeister und dauerhaften Champions-League-Teilnehmer. Für einen ambitionierten deutschen Nationalspieler ist das eine enorme Chance."