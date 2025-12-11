Nachfolger-Suche auch über Headhunter

Dabei kannte der 50 Jahre alte Sport-Manager die neun Jahre ältere Haenni nicht. "Es war eher ein Zufall, dass wir uns in New York über die NWSL kennengelernt haben", wo Haenni für die Frauen-Liga arbeitet. Dass die Schweizerin die erste Frau in dieser Position im deutschen Profi-Fußball sein wird, spielte für ihn keine Rolle. Bei der Suche, die zwischenzeitlich laut Mintzlaff auch über Headhunter erfolgte, stand immer die Expertise im Vordergrund. "Ich schaue, wer passt perfekt auf das Profil. Wenn es eine Frau ist, perfekt. Wenn es ein Mann ist, ist es ein Mann", betonte Mintzlaff.