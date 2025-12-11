Leipzig - Oliver Mintzlaff hat Details zur Suche der neuen Geschäftsführerin Tatjana Haenni preisgegeben. Die Schweizerin wird ab dem 1. Januar 2026 ihren neuen Posten als CEO bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig antreten. Red-Bull-Geschäftsführer Mintzlaff hatte den Posten im November 2022 nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz kurzfristig aufgeben müssen und war als CEO zum Getränkekonzern gewechselt. Ein Jahr lange stand die Suche eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin nicht auf der Agenda, weil der Leipziger Club gut aufgestellt war.