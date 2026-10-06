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Fußball-Bundesliga Vor Eintracht-Spiel: Demichelis wartet auf Nationalspieler

Die letzten Nationalspieler erwartet Leipzigs Trainer Demichelis erst am Mittwoch zurück. Daher startet die Vorbereitung auf das Topspiel gegen Frankfurt nur mit Minimal-Besetzung.

Fußball-Bundesliga: Vor Eintracht-Spiel: Demichelis wartet auf Nationalspieler
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Martín Demichelis hat beim Training von RB Leipzig noch nicht alle Nationalspieler zur Verfügung. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis kann die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt nur mit reduziertem Kader beginnen. Beim Trainingsauftakt vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlten am Dienstag noch zahlreiche Nationalspieler, die in der Nations League teilweise noch am Montag mit ihren Nationalteams im Einsatz waren. So werden Willi Orban (2:1 mit Ungarn gegen Ukraine), Maarten Vandevoordt (1:4 mit Belgien in Frankreich) und Ezechiel Banzuzi (1:1 mit Kongo gegen Uganda) erst an diesem Mittwoch zurück am Leipziger Cottaweg erwartet. 

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Vor den wichtigen Partien gegen Frankfurt, in der Champions League gegen PSV Eindhoven (13. Oktober), beim deutschen Meister FC Bayern München (17. Oktober) und in der Königsklasse bei Real Madrid (21. Oktober) tasten sich auch die zuletzt verletzten Leistungsträger Christopher Baumgartner und Rocco Reitz (beide Muskelverletzung Oberschenkel) langsam heran.

Auch Brajan Gruda, der nach seiner Nationalmannschaftseinladung wegen einer Bauchmuskelzerrung passen musste, könnte in Kürze wieder einsatzfähig sein. Geduld ist noch bei Assan Ouédraogo (Schulterverletzung) und Marc Guiu (Muskelverletzung Oberschenkel) gefragt.