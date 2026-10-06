Leipzig - RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis kann die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt nur mit reduziertem Kader beginnen. Beim Trainingsauftakt vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlten am Dienstag noch zahlreiche Nationalspieler, die in der Nations League teilweise noch am Montag mit ihren Nationalteams im Einsatz waren. So werden Willi Orban (2:1 mit Ungarn gegen Ukraine), Maarten Vandevoordt (1:4 mit Belgien in Frankreich) und Ezechiel Banzuzi (1:1 mit Kongo gegen Uganda) erst an diesem Mittwoch zurück am Leipziger Cottaweg erwartet.