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  4. Vier Jahre sieglos beim VfB: RB Leipzig benötigt Fokus

Fußball-Bundesliga Vier Jahre sieglos beim VfB: RB Leipzig benötigt Fokus

Seit 2022 hat RB nicht mehr in Stuttgart gewonnen. Ole Werner erwartet ein sehr schnelles Spiel und fordert für die entscheidende Saisonphase den richtigen Fokus ein. Ein Rückkehrer macht Hoffnung.

Fußball-Bundesliga: Vier Jahre sieglos beim VfB: RB Leipzig benötigt Fokus
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Cheftrainer Ole Werner von RB Leipzig erwartet beim Duell der beiden zweikampfstärksten Teams in Stuttgart ein intensives Spiel. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Im Kampf um die Champions League sieht Ole Werner RB Leipzig jetzt in der entscheidenden Phase. "Es ist wichtig, dass wir uns in diesen Spielen komplett auf uns fokussieren. Wir haben eine Saisonphase vor uns, in der es um alles geht, das gilt für jeden Verein. Die Mannschaften, die bei sich bleiben und in dieser Phase Entwicklungsschritte gehen, werden am Ende da stehen, wo sie hinwollen", sagte der RB-Cheftrainer vor dem Duell beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). 

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Er erwarte ein hochintensives Spiel. Da spielt es auch überhaupt keine Rolle, dass die Schwaben nach dem Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto (1:2) nur wenig Zeit zur Regeneration haben. "Stuttgart ist diesen Rhythmus gewohnt. Es wird so oder so ein schnelles Spiel werden, schon allein von der Spielanlage beider Teams her", sagte Werner, der wieder auf Xaver Schlager setzen kann, der zuletzt wegen Adduktorenbeschwerden fehlte.

"Er erhöht unsere Schlagkraft im zentralen Mittelfeld", sagte Werner. RB hat seit dem 15. Januar 2022 (2:0) nicht mehr in Stuttgart gewonnen. Seitdem gab es inklusive DFB-Pokal drei Niederlagen und ein Remis. "Es sind zwei Mannschaften, die sich nicht nur, was die Punkte betrifft, auf Augenhöhe begegnen, sondern auch in allen Kennzahlen relativ nah beisammen sind", meinte der 37-jährige Werner.