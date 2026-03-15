Leipzig - Im Kampf um die Champions League sieht Ole Werner RB Leipzig jetzt in der entscheidenden Phase. "Es ist wichtig, dass wir uns in diesen Spielen komplett auf uns fokussieren. Wir haben eine Saisonphase vor uns, in der es um alles geht, das gilt für jeden Verein. Die Mannschaften, die bei sich bleiben und in dieser Phase Entwicklungsschritte gehen, werden am Ende da stehen, wo sie hinwollen", sagte der RB-Cheftrainer vor dem Duell beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).