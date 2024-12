Ursprünglich waren am 6. Januar gleich zwei Testspiele geplant. Mittags sollte in München gegen Fürth gespielt werden, abends (18.00 Uhr) dann bei Red Bull Salzburg. So sollten möglichst alle Profis auf eine ausreichende Einsatzzeit kommen. Nun findet nur die Partie beim österreichischen Serienmeister statt.