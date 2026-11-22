Augsburg (dpa/lby) - Nach enttäuschenden Wochen in der Fußball-Bundesliga steht der FC Augsburg im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 unter Druck. Die Schwaben müssen heute (15.30 Uhr/DAZN) gewinnen, um sich im Abstiegskampf wieder etwas Luft zu verschaffen. Zuletzt hatte das Team von Trainer Manuel Baum sieben Meisterschafts-Partien in Serie nicht gewonnen und rutschte von der Tabellenspitze bis in die untere Hälfte des Klassements ab.