Der VfB hatte seine Saison mit dem DFB-Pokalsieg gekrönt und sich damit für die Europa League qualifiziert. Am kommenden Mittwoch (9. Juli) startet die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit dem Training nach der Sommerpause. Das erste Pflichtspiel steht am 16. August mit dem Supercup-Spiel gegen den FC Bayern München an.