Löw sieht bei VfB "Topqualität"

Allerdings gelang den Stuttgartern zuletzt in fünf Bundesliga-Spielen nur ein Sieg, bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim kamen sie am Sonntag trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus. Die Bayern blieben in den vergangenen neun Liga-Spielen dagegen ohne Niederlage, acht davon gewannen sie. Nur beim 0:0 bei Meister Bayer Leverkusen gab es ein Unentschieden.