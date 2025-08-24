Stuttgart - Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart sieht sich im Kampf um den Verbleib von Nick Woltemade nicht als Sieger im Duell mit dem FC Bayern München. "Es geht gar nicht um Sieg oder Niederlage", sagte der Funktionär in der Sendung "Bild Sport" beim Sender Welt. "Es geht bei uns um unsere sportlichen Ziele. Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen - mit Nick Woltemade. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt, und ich weiß nicht, ob man uns nicht glaubt mit den Aussagen, weil immer wieder nachgefragt wird."