Berlin - BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen. Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. "Wir müssen schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist. Im Moment tut es mir für den Jungen Leid, der sicherlich seitdem er hier ist, nicht unbedingt von Glück geküsst ist", sagte Borussia Dortmund Trainer Niko Kovac nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie.