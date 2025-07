In der kommenden Woche ist die von der sportlichen Leitung gewährte Pause vorbei, die Münchner nehmen dann wieder das Training auf. Das erste Testspiel steht am 2. August gegen Olympique Lyon an. Erstmals in einem Pflichtspiel ist der FC Bayern in der neuen Saison am 16. August gefordert. Dann findet der Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Pokalsieger VfB Stuttgart statt.