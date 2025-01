Bei seiner Vorstellung vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel, bei dem Urbig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena erstmals auf der Bayern-Bank sitzen wird, sprach er freilich auch von "einem großen Schritt" in seiner Karriere: "Ich will hier erst mal ankommen." Aber "auf Strecke", fügte er hinzu, wolle er auch im Bayern-Tor stehen und "Spiele machen".