Sechs Liga-Heimniederlagen in Serie

Sechs Heimspiele nacheinander verlor der VfB zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Gegen Augsburg soll diese Misere ihr Ende finden. Den Fans noch mal etwas bieten und weiteren Schwung holen für das DFB-Pokalfinale am 24. Mai in Berlin - das ist die Devise. Die Mannschaft sei weiter "hungrig", versicherte Hoeneß. Tatsächlich spielte sie in den vergangenen Wochen oft auch besser, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Aus vier Spielen gab es allerdings nur einen Sieg. Das große Finale gegen Drittligist Arminia Bielefeld wirft seit Wochen seine Schatten voraus. Gibt's jetzt, zwei Wochen vor der Berlin-Reise, zumindest noch mal ein bisschen spektakuläres Heim-Kino?