Fußball-Bundesliga Unions Heldt kritisiert Bayern wegen Debatte um Platzverweis

München - Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Union Berlin befürchtet, dass die massive Kritik des FC Bayern München an dem Platzverweis für Luis Díaz das Duell der beiden Clubs am Wochenende beeinflussen wird. "Das nächste Schiedsrichtergespann beim nächsten Spiel - ja Prost Mahlzeit - die haben es nicht einfach. Weil natürlich jede Situation ganz genau beäugt wird und begleitet wird. Und das ist nicht in Ordnung", sagte Heldt bei "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" bei Sky vor dem Auswärtsspiel der Köpenicker in München am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga.