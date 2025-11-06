Fußball-Bundesliga: Unions Baumgart zieht Hut vor Kanes Entwicklung

Berlin - Union Berlins Trainer Steffen Baumgart hat sich beeindruckt von den Allround-Qualitäten von Bayern-Stürmer Harry Kane gezeigt. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten einen Stürmer gesehen, der sich in so einem Spiel noch entwickeln kann", sagte Baumgart vor der Begegnung der Köpenicker gegen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Das sei, "wovor ich den Hut ziehe und was uns auch zeigt, dass es kein Alter gibt für Entwicklungen oder vielleicht sogar für kleine Veränderungen im Spiel."