"Ihr könnt davon ausgehen, dass ich einen sehr guten Platz haben werde, wo ich - das kann ich schon sagen - hauptsächlich für mich sitzen werde. Um mich dann wirklich auf mich zu konzentrieren", sagte Baumgart. Es falle ihm schon sehr schwer, "nicht am Rand in Bewegung zu sein", meinte er. "Ich bin weit weg von dem, was ich am liebsten mache."