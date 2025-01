Der FCA schaffte dagegen den von Trainer Jess Thorup geforderten ersten Auswärtssieg der Saison und sprang in der unteren Tabellenhälfte an Union vorbei. Für die Schwaben ist der Erfolg ein wichtiger Mutmacher. Drei der nächsten vier Ligaspiele stehen auswärts an. Weiter geht es am Sonntag in Bremen (17.30 Uhr/DAZN).