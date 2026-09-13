Auch Elversbergs Trainer Vincent Wagner kann sein Team am Spielfeldrand unterstützen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hob seine Sperre nach der Gelb-Roten Karte im Spiel bei Borussia Mönchengladbach (4:3) zwei Tage vor dem Topspiel wieder auf. Das begrüßte sogar Bayern-Coach Vincent Kompany, der sich auf seine erste Partie in Elversberg freut.