Fußball-Bundesliga Unerwartetes Topspiel mit prickelndem Torwart-Duell

Offensivkraft Andrej Kramarić, der mit acht Treffern so viele Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern erzielte wie kein anderer aktueller Spieler, rief schon vor Wochen die Champions-League-Qualifikation als Ziel aus. Ob dabei der kolportierte Machtkampf in der Club-Führung stört? Mäzen Dietmar Hopp wehrte sich zuletzt gegen Berichte, wonach auch Schicker vor dem Absprung stehe. Innerhalb weniger Monate gingen vier Führungskräfte bei den Hoffenheimern.

Ist Kane einsatzbereit?

Sportlich weckt das Duell der besten Offensivreihen Hoffnungen auf ein Fußball-Spektakel. "Wir müssen weitermachen", sagte Torjäger Harry Kane, der in dieser Woche krank aussetzen musste. "Die Saison ist noch lang, es gibt keinen Grund, nervös zu werden. Wir müssen uns einfach gut vorbereiten."

Sollte Kane gegen Hoffenheim tatsächlich passen müssen, könnte Trainer Vincent Kompany dem senegalesischen Afrika-Cup-Gewinner Nicolas Jackson mal wieder eine Chance geben. Oder Gnabry läuft im Angriffszentrum auf.

"Wir werden genau das machen, was wir immer machen, wir werden auf dem Platz reagieren", kündigte Kompany energisch an. Sein Team will eine immer noch komfortable Ausgangslage nach zwei schwierigeren Bundesliga-Spielen behaupten. "Grundsätzlich sind wir total im Soll", bemerkte Neuer.