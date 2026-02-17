Laimers Vertrag beim deutschen Meister läuft noch bis Sommer 2027. Aufgrund der guten Leistungen sei es verständlich, dass der 28-Jährige "im Gehaltsgefüge etwas nach oben kommen möchte", schrieb der Weltmeister von 1990. Wirklich schwierige Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung erwartet er aber nicht: "Er fühlt sich in München wohl. Warum sollte er sich wegen einer halben oder einer Million mehr für das Ausland entscheiden, wo er sich erst wieder einleben und durchsetzen muss?"