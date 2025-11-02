Fußball-Bundesliga Übermächtige Bayern im "Rock ’n’ Roll"-Feeling nach Paris

Sportvorstand Eberl freute sich aber vorher diebisch über die geglückte Kompany-Aufstellungsnummer gegen ein Leverkusener Umbruch-Team, das sich erstaunlich brav von einer feurigen Münchner "B-Elf" dominieren ließ.

Eberls lobt zweite Reihe

"Ich glaube, am Anfang haben viele gedacht: Oh, was ist passiert heute?", sagte Eberl. Den möglichen "Moment der Hoffnung" beim Gegner hätten die Jungs aus der zweiten Reihe dann aber mit einer "super-dominanten ersten Halbzeit erledigt", schwärmte Eberl.

Serge Gnabry, Nicolas Jackson und Loic Badé mit einem Eigentor sorgten früh für klare Verhältnisse. "Jeder weiß, was er zu tun hat. Das Selbstvertrauen ist da, egal auf welcher Position, egal wer anfängt", sagte Kapitän Manuel Neuer.

"Du kannst aus Angst immer auf deine Topspieler setzen", erklärte Kompany. Was er am Samstagabend ausführte, war keine Handlung eines Hasardeurs, sondern Kalkül. Und ein Learning aus seiner ersten Bayern-Saison.

Kompany vertraut allen Spielern, um besser gewappnet zu sein, falls es im Frühjahr 2026 wieder zu einem personellen Notstand mit verletzten Topspielern kommen sollte wie beim Viertelfinal-Aus gegen Inter Mailand in diesem Jahr.

Die Bischof-Erfindung und die Jackson-Rolle

"Das fällt nicht vom Himmel", sagte Eberl zum aktuellen Bayern-Momentum. Der kleine Kader entwickelt plötzlich eine erstaunliche Breite, weil Kompany die Reservisten in Spielrhythmus bringt und dazu neue Varianten schafft. So erfindet er den jungen Tom Bischof als Linksverteidiger, der dann mit "einem Weltklassepass" (Eberl) das erste Tor von Gnabry überragend vorbereitet.

"Ich nehme es an, es macht mir extrem Spaß", sagte Bischof. Der 20-Jährige kam als Mittelfeldspieler aus Hoffenheim, und auch Eberl hatte ihn dabei nicht als Option für links hinten im Sinn, wie er zugab. Oder der teure Leihstürmer Jackson: Der 24-Jährige köpfte sein Premierentor in der Bundesliga und erfüllte gegen Leverkusen perfekt die ihm zugedachte Rolle. "Er hat das gebracht, was wir uns vorstellen. Harry (Kane) ein Stück weit zu entlasten", sagte Eberl. Es funktioniert gerade alles bei den Kompany-Bayern. Auch in Paris?