Kanes besonderes Tor zum 3:0

Am besten gefiel ihm selbst am Freitagabend aber sein dritter Treffer gegen den FCA. Eine Hereingabe von Leon Goretzka nahm Kane im Sprung mit dem rechten Fuß an und köpfte den Ball danach ins Tor - ein kleines Kunstwerk. "Das war eines meiner schöneren Tore, weil ich so ein Tor vorher noch nicht erzielt habe", meinte Kane. In der Bundesliga steht der Torschützenkönig der vergangenen Saison nach elf Spielen schon wieder bei 14 Toren.