Fußball-Bundesliga El Malas Debüt-Tor rettet Köln einen Punkt bei Union Berlin

Berlin - Malek El Mala klatschte sich nach seinem Traumdebüt für die Profis des 1. FC Köln mit seinem deutlich bekannteren Bruder Saïd ab, dann lagen sich die beiden nach dem 1:1 (0:1) gegen Union Berlin in den Armen. Dieses Mal hat der ältere der beiden El-Mala-Brüder dem FC zumindest einen Punkt in der Fußball-Bundesliga gesichert. Malek El Mala traf fünf Tage nach der Pokal-Gala seines Bruders ebenfalls gegen Union in der 79. Minute zum Endstand. Der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf blieb damit für beide Mannschaften aus.