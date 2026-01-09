"Den Vorfall haben wir im Trainingslager intensiv besprochen. Wir haben das intern aufgearbeitet. Ich hatte mit Denis nochmal ein sehr gutes Gespräch", sagte Bauer vor dem Bayern-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Er hat sich bei allen Seiten entschuldigt - sowohl bei dem Betroffenen als auch bei uns als Verein. Er wird sanktioniert werden vonseiten des Vereins. Aber wie - das bleibt intern."