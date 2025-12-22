Heidenheim - Nach dem gelungenen Jahresabschluss und der vorzeitigen Herbstmeisterschaft gehen der FC Bayern und Sportvorstand Max Eberl voller Zuversicht in die kurze Weihnachtspause der Fußball-Bundesliga. Das 4:0 (2:0) beim 1. FC Heidenheim sei die "Abrundung einer herausragenden ersten Halbserie" gewesen, sagte Eberl. Die Münchner hätten jedes Spiel "super professionell angenommen", meinte der 52-Jährige. "Wenn's richtig zählt, im März, April, Mai", fügte Eberl aber direkt hinzu: "Dann wollen wir dabei sein." Er verspüre bei der Mannschaft "diese Lust, diese Gier, das schaffen zu wollen".