Es begann Werders stärkste Drangphase. Die Gäste kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte, die Bremer kontrollierten mehr und mehr das Spiel. Nur Chancen waren Mangelware.

Werder lässt sich nicht schocken

Werder drängte auch nach der Pause weiter und kombinierte bisweilen ansehnlich. Die Bremer waren überlegen. Umso überraschender fiel die erneute Führung der Gäste - unter gütiger Mithilfe der Werder-Defensive. Collins (56.) nutzte den Fehler im Spielaufbau der Gastgeber und stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Werder ließ sich diesmal nicht beeindrucken und spielte weiter nach vorn. Wieder war es Njinmah (68.), der die größte Chance vergab, als er frei stehend knapp verzog.

Die Bremer gaben nicht auf und kamen zum verdienten Ausgleich durch Stage (78.). Schon zwei Minuten später führte sich dann die Stuttgarter Leihgabe Milosevic mit seinem Tor in seinem ersten Heimspiel für Werder standesgemäß ein. Knauff vermieste schließlich die kleine Bremer Party.