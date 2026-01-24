Leipzig - RB Leipzig steht gleich zu Beginn einer englischen Woche mit Spielen gegen drei Kellerkinder der Fußball-Bundesliga gehörig unter Druck. Die Sachsen sind nach dem 1:5 gegen den FC Bayern mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz aus den Champions League-Rängen gerutscht und müssen nun versuchen, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Beim 1. FC Heidenheim zählt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) deshalb nur ein voller Erfolg.