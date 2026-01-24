 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Trotz Ausfälle: RB muss in Heidenheim zurück zum Erfolg

Fußball-Bundesliga Trotz Ausfälle: RB muss in Heidenheim zurück zum Erfolg

Von der 1:5-Niederlage gegen die Bayern und den Verletzungsausfällen darf sich Leipzig nicht beeinflussen lassen. Um wieder in die Champions League-Ränge zu kommen, muss ein Sieg her.

Fußball-Bundesliga: Trotz Ausfälle: RB muss in Heidenheim zurück zum Erfolg
1
RB Leipzigs Romulo (l.) sorgte mit einem spektakulären Hackentor im Hinspiel für das 2:0. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - RB Leipzig steht gleich zu Beginn einer englischen Woche mit Spielen gegen drei Kellerkinder der Fußball-Bundesliga gehörig unter Druck. Die Sachsen sind nach dem 1:5 gegen den FC Bayern mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz aus den Champions League-Rängen gerutscht und müssen nun versuchen, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Beim 1. FC Heidenheim zählt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) deshalb nur ein voller Erfolg.

Nach der Werbung weiterlesen

Beim Tabellen-16. muss Trainer Werner aber mit Assan Ouédraogo, Castello Lukeba und Johan Bakayoko auf drei Leistungsträger wegen Verletzungen verzichten. Gegen den Verein von der Ostalb hat RB aber in 17 Pflichtspielen erst einmal verloren.