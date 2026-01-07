Fußball-Bundesliga: Trio zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig

Teile des Mannschaftstrainings absolvierten auch Offensivmann Antonio Nusa und Benjamin Henrichs wieder mit. Für beide kommt die Partie in Hamburg aber noch zu früh. Fehlen am Millerntor werden definitiv auch Johan Bakayoko, der nach Wadenbein-Problemen weiterhin ein individuelles Aufbautraining absolviert, und Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande. Er erreichte mit dem Team der Elfenbeinküste das Viertelfinale des Afrika Cup.