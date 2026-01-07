Almancil - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli wieder auf Torhüter Peter Gulacsi, Stürmer Romulo und Mittelfeldmann Ezechie Banzuzi zurückgreifen. Das Trio absolvierte am letzten Tag des Trainingslagers im portugiesischen Almancil das Mannschaftstraining komplett mit. Zuvor hatte auch Nationalspieler Assan Ouédraogo bereits wieder die gemeinsamen Übungseinheiten aufgenommen.
Fußball-Bundesliga Trio zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig
dpa 07.01.2026 - 13:31 Uhr