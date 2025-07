Wohlgemuth äußert sich nicht zu möglichem Bayern-Angebot

Dass der Bedarf der Bayern an einem Offensivspieler durch die schwere Verletzung von Jamal Musiala gestiegen ist, wird Woltemade nicht günstiger machen. Verständlicherweise sei das mediale Interesse im Sommerloch groß, meinte Wohlgemuth. "Da scheppert dann das eine oder andere Statement doch ein bisschen mehr als in anderen Phasen innerhalb der Saison", meinte er, "aber das ändert ja nichts an der Faktenlage."