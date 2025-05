Der Defensiv-Routinier fuhr am frühen Mittwochnachmittag zum ersten Teil der medizinischen Untersuchungen in die Klinik Barmherzige Brüder. Der zweite Teil des Checks findet traditionell am Vereinsgelände statt. Im Anschluss dürfte Tah dann seinen Vertrag beim Rekordmeister unterschreiben. Danach geht es für ihn weiter zur deutschen Nationalmannschaft, die sich von Freitag an in Herzogenaurach auf das Finalturnier der Nations League vorbereitet.