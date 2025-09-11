Leipzig - RB Leipzig schaut sich die Champions League in dieser Saison nur auf dem Sofa an. Doch Ole Werner will daraus das Beste machen. "Jeder Sportler will vor allem Wettkampf und möchte spielen, das macht immer noch mehr Spaß als Training. Natürlich wären wir gerne in dem Wettbewerb dabei, es ist logisch, das liegt auch auf der Hand. Die Situation ist so wie sie ist, wir müssen es trotzdem für uns nutzen", sagte Werner.
Fußball-Bundesliga Trainieren statt Königsklasse: Werner sieht Vorteil
dpa 11.09.2025 - 16:23 Uhr