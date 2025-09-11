Fußball-Bundesliga: Trainieren statt Königsklasse: Werner sieht Vorteil

Im Kampf um die Königsklassen-Qualifikation will er im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Bundesliga, die mit DFB-Pokal und Europapokal eine Dreifachbelastung haben, die Mehrzeit sinnvoll investieren. "In einer Phase des Umbruchs, der Veränderung, um natürlich effektiv gut zu trainieren, um möglichst auch einen Vorteil in der Bundesliga zu haben, den Mitkonkurrenten um die internationalen Plätze gegenüber. Wir haben dieses Jahr mehr Trainingszeit, es kann in dem Moment, wo wir uns gerade als Mannschaft befinden, ein Vorteil sein, wenn man damit gut umgeht."